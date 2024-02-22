Телеведущая Ольга Бузова высказалась о кормлении грудью в общественных местах

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что считает абсолютно нормальным кормить ребенка грудью в общественных местах. По ее словам, если бы ее малыш плакал, она бы сделала это даже в Кремле.

Артистка уже довольно давно мечтает о муже и детях, но пока ее сердце по-прежнему свободно. Правда, это не мешает ей мечтать о времени, когда у нее, наконец, появится семья. В новом шоу телеканала ТНТ «Это нормально?» Ольга подняла вопрос о том, приемлемо ли кормить младенца при посторонних, и сама высказалась на этот счет. Она заявила, что, когда она будет мамой и ее ребенок заплачет из-за голода, ей будет все равно – есть люди вокруг или нет.

«Если мне в Кремле будут вручать государственную награду, а мой ребенок в этот момент захочет есть, я, конечно, его покормлю», - поделилась Бузова.

С позицией Ольги многие согласились, но нашлись и те, кто выступил против. Также была высказано нейтральное мнение. Один из участников дискуссии заявил, что женщина может кормить грудью ребенка в общественном месте, но стараться делать это незаметно, чтобы не нарушить границы других людей, которым подобное может быть неприятно.

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