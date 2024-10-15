«Ты сделал нашу семью счастливее»: Мария Кожевникова поздравила сына с первым днем рождения

Актриса Мария Кожевникова устроила вечеринку по случаю первого дня рождения ее младшего сына Александра. В личном блоге звезда сериала «Универ» публично обратилась к ребенку и поделилась кадрами с праздника.

На опубликованных фото 39-летняя Мария Кожевникова предстала вместе с мужем и детьми во время семейного торжества. Актриса надела голубое платье на бретелях, накинув сверху рубашку в тон. Звезда «Универа» дополнила образ подвеской и часами. Артистка также сделала яркий макияж и распустила волосы. На некоторых снимках знаменитость позировала с сыном, держа в руках торт, при этом закрыв лицо ребенка стикером.

Актриса публично поздравила младшего сына с днем рождения и раскрыла, как он изменил ее жизнь.

«Нашему Сашеньке 1 годик! Любимец, контролер, весельчак и мыслитель! Не знаю, как природой заложено, что с появлением новой жизни в семье материнское сердце увеличивается, но это факт! Сашуля, Санек, а для родных просто Бусинка, ты сделал нашу семью еще счастливее! <…> Расти здоровым, счастливым и позитивным!» — написала Мария Кожевникова.

Знаменитость отметила, что праздник прошел «красиво, душевно и очень весело».

Напомним, в 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, однако официальной регистрации брака у пары не было. У супругов четверо сыновей: 10-летний Иван, 9-летний Максим, 7-летний Василий и годовалый Александр.

Ранее сообщалось о том, что 34-летняя блогер Ида Галич раскрыла главную мечту 4-летнего сына.