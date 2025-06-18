«Ты самый веселый гость на этой вечеринке?»: экс-солистка группы Reflex Малахова рассказала об абьюзе в отношениях
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Певица Женя Малахова вышла на связь с подписчиками. Она поделилась опытом абьюзивных отношений и призвала фанатов избегать их.
Бывшая солистка группы Reflex заявила, что в ее жизни всегда появлялись мужчины, которые хотели ее сломать. Однажды Малахова встречалась с молодым человеком, который ни разу не говорил ей, какая она красивая и классная. При этом окружение звезды всегда щедро одаривало ее комплиментами.
Тогда же Женя работала с психологом, но боялась об этом сказать своему партнеру. Певицу пугала возможная реакция возлюбленного, который мог бы попрекнуть ее этим.
А как-то раз артистка пошла с избранником на одно мероприятие, где вела себя достаточно весело и открыто. Это не понравилось спутнику, и он сделал Малаховой замечание.
«Ты что самый веселый гость на этой вечеринке?» — спросил спутник.
Позже Женя осознала, что не хочет для себя такой жизни и приняла решение порвать отношения с абьюзером. При этом сделать это было довольно непросто.
Ранее 36-летняя певица Женя Малахова призналась, что едва не утонула в ванне. Время, проведенное под водой, показалось ей вечностью.