Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова едва не утонула в ванне: «Так испугалась»

Певица Женя Малахова рассказала, что едва не утонула в ванне. Артистка так испугалась, что время под водой показалось ей вечностью.

По признанию экс-солистки группы Reflex, с самого детства ей всегда было легче запоминать стихотворения и монологи именно в ванне. Шум воды способствовал тому, что информация легче усваивалась. Женя отвлекалась от всех посторонних мыслей и проблем и могла сосредоточиться. Поэтому и во взрослую жизнь Малахова перенесла эту привычку.

«Даже сейчас учу текст к роли именно в ванной, особенно если у меня огромные монологи и большие тексты. Но когда я очутилась под водой, отключившись на мгновение, я так испугалась. Еле смогла взять воздух. Кажется, я провела под водой несколько секунд, но они были будто вечность...Меня сегодняшней могло бы и не быть», - рассказала Женя.

Напомним, что в беседе с порталом «Страсти» певица также рассказывала, как в детстве чуть не стала жертвой грабителя. Незнакомец преследовал ее, чтобы отобрать деньги. Спастись ей удалось только благодаря автомобилю, который вовремя за ней приехал.

Ранее Женя Малахова рассказала, как получала травмы на съемках.