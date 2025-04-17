«Ты самый отвратительный партнер!»: Цыганов и Снигирь устроили скандал на съемочной площадке

Актер Евгений Цыганов рассказал о сильных ссорах с женой Юлией Снигирь на съемках. Его слова передает журнал «Чтиво».

В новом интервью Евгений признался, что работать с женой для него — это испытание. Несмотря на семейную идиллию, на площадке между ними происходят серьезные конфликты. Так, во время работы над «Мастером и Маргаритой» Юлия назвала мужа «самым отвратительным партнером». По словам Евгения, режиссер был рад искре, возникшей между актерами.

«Когда мы снимались у Худякова — в какой-то момент оба вылетели из кадра, похлопали дверьми. Юля заявила: «Ты самый отвратительный партнер!» Худяков сказал: «Вот это электричество!» Он был очень доволен, что искры летят, что есть какое-то столкновение», — высказался он.

Также Евгений рассказал, что, несмотря на загруженный график, всегда находит время для детей и семьи. Особенно актер гордится старшей дочкой, которая пошла по его стопам, но отказалась от помощи.

«Она сама записала визитку несколько лет назад, отдала в агентство детское, и ее утвердили в какой-то сомнительный, на мой взгляд, сериал. У нее было 40 съемочных дней», — заявил Евгений.

Ранее Евгений Цыганов высказался о воспитании наследников. Подробности читайте в этой новости.