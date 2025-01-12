«Ты самый лучший»: Тина Канделаки публично обратилась к женатому Андрею Малахову

Тина Канделаки публично обратилась к Андрею Малахову по случаю его дня рождения, который он отмечал накануне. В личном блоге журналистка опубликовала редкое архивное фото с женатым телеведущим, назвав его «самым лучшим».

11 января Андрею Малахову исполнилось 53 года, и многие знаменитости публично поздравили телеведущего с днем рождения. В их числе оказалась и Тина Канделаки, которая поделилась архивным кадром с именинником. На снимке они были запечатлены на сцене. Журналистка была одета в черное платье с ярким цветочным принтом, а ведущий программы «Малахов» — в белую рубашку и серо-коричневый брючный костюм.

«Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова. Ты не просто главная русскоязычная звезда, ты один из тех редких людей, кто обладает невероятной эмпатией. Самый лучший и самый добрый ведущий нашей страны. Дальше — больше», — написала Тина Канделаки.

Напомним, уже более 10 лет Андрей Малахов состоит в браке с бизнесвумен Натальей Шкулевой, у пары есть 7-летний сын Александр. Однако семейную идиллию нарушает то, что в Сети периодически появляются кадры телеведущего с известными артистками. Более того, время от времени возникают слухи о его романах с девушками, далекими от шоу-бизнеса. При этом Андрея Малахова ни разу не уличили в изменах, а сам он неоднократно публично объяснялся перед женой, добавляя фразу: «Наташа, прости».

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой.