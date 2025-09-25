«Ты с кем-нибудь встречаешься?»: певица Вера Брежнева написала сообщение Славе Комиссаренко

Комик Слава Комиссаренко рассказал о сообщении от певицы Веры Брежневой. В нем исполнительница решила узнать, встречается ли стендапер с кем-либо.

Подробностями Комиссаренко поделился на выступлении в Праге, пишет Woman.ru. Он раскрыл, что в январе 2025 года Брежнева лайкнула фотографию и прислала сообщение.

«Она пишет: ''Слава, привет. Ты сейчас с кем-нибудь встречаешься? ''», - поделился комик.

Дальше Брежнева прислала голосовое сообщение – Комиссаренко включил его на концерте. В сообщении певица говорила, что интересуется о семейном положении для подруги.

Выяснилось, что огласить переписку предложила сама Брежнева. Позже в своих соцсетях он разместил видео с этим фрагментом выступления. Под роликом девушка с именем Ярослава Дериха написала: «Вера, прости ради бога, что в тот день господь бог потянул меня за язык, я попросила тебя узнать, есть ли у него девушка». Брежнева отреагировала фразой «все карты вскрытые».

Ранее певица рассказывала, какого мужчину видит рядом с собой. В первую очередь, для Брежневой важна эмоциональная близость.