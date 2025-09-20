«Мне важно восхищаться»: Вера Брежнева раскрыла, какого мужчину видит рядом с собой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева раскрыла качества идеального мужчины. По словам бывшей жены Константина Меладзе, ей важно восхищаться избранником.

«Во-первых, это эмоциональная близость, во-вторых, мне, конечно, важно, чтобы мужчина был умным. Мне нужно восхищаться мужчиной. И, давайте по-честному, неважно, какой мужчина: важно то, как ты себя чувствуешь рядом с ним», — отметила Брежнева в YouTube-шоу «Это Я Наделала».

При этом Вера подчеркнула, что не смотрит на внешность и никогда не выбирает партнера по росту, весу или цвету волос. Главное – это чувствовать себя в его компании спокойно и расслабленно, а не раздражаться.

«Доверие — это база вообще. И близости без доверия не будет», - заключила Брежнева.

Напомним, в 2023 году Брежнева и Меладзе расстались после восьми лет брака. Общих детей у них нет.

Ранее Вера Брежнева после критики ее располневшей фигуры стала активно заниматься спортом и похвасталась заметным преображением. 43-летняя артистка опубликовала в личном блоге снимок, на котором запечатлена в обтягивающем комбинезоне.