«Ты Россию потеряла»: Сергей Никоненко о возможном возвращении Хаматовой из Латвии

Актер Сергей Никоненко заявил, что ему противно говорить об уехавшей в Латвию коллеге по сцене Чулпан Хаматовой. Он призвал артистку никогда не возвращаться в Россию после всех слов, сказанных в адрес родной страны.

«Уехала и уехала, не надо сюда возвращаться! Россия-то без тебя легко проживет. А вот ты Россию потеряла, никто тебя тут не ждет», - обратился к Хаматовой Никоненко в беседе с aif.ru.

Он также отметил, что давно знаком с Хаматовой и даже видел ее дипломный спектакль. Никоненко признался, что считал ее талантливой, но в жизни она оказалась совсем другим человеком.

«Мне противно! Черт с ней! Не хочу о ней говорить!» - заключил актер.

Ранее народный артист РФ Юрий Чернов признался, что был шокирован поведением Хаматовой, так как очень давно знаком с ней. Актер признался, что обязательно задал бы при встрече вопрос, за что она так со своей страной.