«Зачем же ты так?»: актер Юрий Чернов обратился к уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой

Народный артист РФ Юрий Чернов признался, что был шокирован поведением сбежавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой, так как очень давно знаком с ней. Актер признался, что обязательно задал бы при встрече вопрос, за что она так со своей страной.

«Я бы ее о многом спросил. Сказал бы: "Чулпанчик, что с тобой? Зачем же ты так?" Ты получила всё в России, фонд возглавляла, играла, тебя все любили… Зачем же поносить свою Родину?», - сказал Чернов в беседе с aif.ru.

Актер также напомнил, что Хаматова получила образование в России, стала известной актрисой и заработала хорошие деньги. Он выразил недоумение тем, почему она вдруг так полюбила Латвию.

Ранее Чулпан Хаматова раскритиковала театрального режиссера Константина Богомолова. Она призналась, что не хотела бы участвовать в проектах мужа журналистки Ксении Собчак после его негативных высказываний в адрес покинувших родную страну деятелей культуры.