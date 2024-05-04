«Ты разорвала меня на куски»: кому Филипп Киркоров признался в любви в финале шоу «Маска»

5 мая состоится финал музыкального шоу «Маска». Зрители узнают истинные лица всех финалистов пятого сезона проекта. Телеканал НТВ опубликовал анонс предстоящего выпуска.

В ролике НТВ певец Филипп Киркоров, послушав пение участника в маске Кота, пришел в восторг и вскочил с места.

«Ты разорвала меня на куски», — заявил артист.

Однако исполнитель хита «Единственная» высоко оценил и выступление своего любимого Енота.

«Кто же ты? Ты — чудо света! Ты как НЛО!» — обратился к участнику шоу Филипп Киркоров.

На данный момент зрители пытаются предположить, кто скрывается в костюмах Енота, Бабочки, Кота и Змея Горыныча. Стоит отметить, что у оставшихся участников шоу «Маска» отличные вокальные данные и профессиональная подготовка номеров.

В трейлере грядущего выпуска «Маски» можно увидеть яркие номера финалистов: так, Бабочка исполняет песню Майли Сайрус Flowers, а Кот выступает с хитом Уитни Хьюстон I Have Nothing.

Также в финальном выпуске жюри представит сразу двух новеньких — ими станут победители прошлого сезона Сергей Лазарев и Дима Билан. Артисты должны будут вместе выявить победителя.

По мнению пользователей Сети, под маской Бабочки скрывается Люся Чеботина, в Еноте подозревают Ани Лорак, а в Змее Горыныче — Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова и Гарика Харламова. Определить, кто скрывается под маской Кота, оказалось сложнее всего — версии жюри расходятся.

Напомним, не удалось дойти до финала Анастасии Стоцкой, которая скрывалась под маской Матрешки. До этого маски сняли Горилла (Akmal’), Кактус (Екатерина Иванчикова), Перец (Дава), Арлекин (Mia Boyka), Акула (Артем Качер), Водяной (Стас Ярушин), Мотылек (Настасья Самбурская) и Кукуруза (Сергей Майоров).

Ранее мы писали о том, что певица Анастасия Стоцкая, покинувшая шоу «Маска» в шаге от финала, раскрыла секреты закулисья проекта.