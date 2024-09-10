«Ты просто оратор»: Акиньшина публично обратилась к скучающему по сцене Козловскому

Актриса Оксана Акиньшина обратилась к Даниле Козловскому в соцсетях и назвала его «оратором» в комментариях. Как отмечает Telegram-канал «Героиня Татлера», артист начал отвечать подписчикам в личном микроблоге, чего раньше и не делал.

«Бедняга Данила Козловский в своем вынужденном забвении дошел до того, что отвечает комментаторам у себя в запретсети. Любимая женщина Оксана Акиньшина его подбадривает, но выглядит все это очень грустно. Верните человека под софиты!» – пишут авторы.

На свежем снимке Козловский позировал на улице и стоял лицом к источнику света. Он отметил, что делает это инстинктивно, и это даже вошло в привычку. В комментариях фанаты интересуются у Данилы, когда выйдут проекты с его участием. А одна из подписчиц обвинила актера в фальши. Он ответил ей комплиментом.

Также в соцсетях отметилась коллега Данилы – Оксана Акиньшина. СМИ пишут, что она может быть предполагаемой возлюбленной знаменитости, так как их часто видят вместе.

«Боже ты просто оратор в комментариях», – написала Оксана.

На это Данила ответил, что общается с «интересными людьми».

Ранее мы писали о том, что Данила Козловский снялся вместе с Аллой Пугачевой после своего спектакля. Они позировали вместе в черных костюмах.