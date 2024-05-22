«Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей»: Алла Пугачева сделала признание о несчастном браке с Галкиным*

Поклонники певицы Аллы Пугачевой разгадали ее тайное послание в новой песне «Ложный стыд». По их мнению, артистка в треке призналась в несчастном браке с шоуменом Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Kp.ru.

Недавно Алла Борисовна выложила в Сеть свой новый клип, который сразу же стал предметом обсуждений. Одни пользователи назвали композицию хитом, другие же – раскритиковали. Однако нашлись и те, кто внимательно вслушался в каждую строчку и понял, что хотела рассказать фанатам Примадонна.

По мнению россиян, Пугачева в новой песне «излила печали», которые накопились у нее в пятом браке. Особенно они обратили внимание на строчки: «На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей».

К слову, о том, что брак Аллы Борисовны с Галкиным* трещит по швам, говорят уже давно. Даже звезды отечественного шоу-бизнеса заявляли о том, что певица просто следует за мужем, но скоро ей такая жизнь надоест, и она вернется в Россию. Однако официально супруги не подтверждали проблемы в браке.

Ранее Прохор Шаляпин заявил о желании провести ночь с Аллой Пугачевой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)