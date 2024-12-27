«Ты принес мне свет во тьме»: Ани Лорак трогательно обратилась к жениху в его день рождения
© Starface.ru
Певица Ани Лорак обратилась к жениху Исааку Виджраку в его день рождения. Поздравление она дополнила романтическим фото.
В личном блоге артистка рассказала, что ее любимый 27 декабря отмечает свой праздник. В честь этого Лорак написала несколько трогательных строк, которые адресовала ему.
«С днем рождения, моя любовь! Ты принес мне свет во тьме, делаешь меня счастливой и заставляешь улыбаться. Давай танцевать во Вселенной, где нет времени, а есть только мы. Я люблю тебя!» - поделилась Ани Лорак.
Напомним, что певица встретила Исаака два года назад, когда отдыхала на Ибице. Мужчина там работал инструктором по йоге. Вокалистка признавалась, что избранник сильно поддерживал ее в тяжелый период жизни.
А в конце 2024 года мужчина сделал Ани предложение руки и сердца. Предположительно, уже в следующем году они сыграют свадьбу.
Ранее Ани Лорак раскрыла секрет своей стройности.