НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 17:00
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«Ты принес мне свет во тьме»: Ани Лорак трогательно обратилась к жениху в его день рождения

Певица Ани Лорак показала романтическое фото с женихом в его день рождения.
«Ты принес мне свет во тьме»: Ани Лорак трогательно обратилась к жениху в его день рождения

© Starface.ru

Певица Ани Лорак обратилась к жениху Исааку Виджраку в его день рождения. Поздравление она дополнила романтическим фото.

В личном блоге артистка рассказала, что ее любимый 27 декабря отмечает свой праздник. В честь этого Лорак написала несколько трогательных строк, которые адресовала ему.

«С днем рождения, моя любовь! Ты принес мне свет во тьме, делаешь меня счастливой и заставляешь улыбаться. Давай танцевать во Вселенной, где нет времени, а есть только мы. Я люблю тебя!» - поделилась Ани Лорак.

«Ты принес мне свет во тьме»: Ани Лорак трогательно обратилась к жениху в его день рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что певица встретила Исаака два года назад, когда отдыхала на Ибице. Мужчина там работал инструктором по йоге. Вокалистка признавалась, что избранник сильно поддерживал ее в тяжелый период жизни.

А в конце 2024 года мужчина сделал Ани предложение руки и сердца. Предположительно, уже в следующем году они сыграют свадьбу.

Ранее Ани Лорак раскрыла секрет своей стройности.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ани Лорак
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