«Ты принес мне свет во тьме»: Ани Лорак трогательно обратилась к жениху в его день рождения

Певица Ани Лорак обратилась к жениху Исааку Виджраку в его день рождения. Поздравление она дополнила романтическим фото.

В личном блоге артистка рассказала, что ее любимый 27 декабря отмечает свой праздник. В честь этого Лорак написала несколько трогательных строк, которые адресовала ему.

«С днем рождения, моя любовь! Ты принес мне свет во тьме, делаешь меня счастливой и заставляешь улыбаться. Давай танцевать во Вселенной, где нет времени, а есть только мы. Я люблю тебя!» - поделилась Ани Лорак.