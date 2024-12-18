46-летняя Ани Лорак рассказала, на какие жертвы идет ради стройной фигуры

46-летняя певица Ани Лорак заявила, что почти не ест ради стройной фигуры. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Братья», главную роль в котором сыграл Филипп Киркоров. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Лорак. Выйдя на красную дорожку, певица рассказала о планах на новогодние праздники. По словам знаменитости, ее главная задача — вкусно поесть и насладиться жизнью. Ани отметила, что весь год тщательно следит за фигурой и ограничивает себя в еде.

«Я наемся в Новый год до отвала, потому что хватит уже терпеть. В декабре эти съемки! Не есть ничего, потому что костюмы пошиты! Понимаете? Потом кто будет их перешивать? В новогоднюю ночь я работаю. А следующее выступление в 2025 году будет уже позднее. Поэтому в январе задача — наедаться, отсыпаться, наслаждаться жизнью», — высказалась артистка.

Знаменитость призналась, что любит оливье и селедку под шубой. Однако, по словам Ани, после праздников она будет отрабатывать новогоднее застолье в спортивном зале.

Ранее 46-летняя певица Ани Лорак вышла в свет с женихом-иностранцем и в алом платье. Подробности читайте в этой новости.