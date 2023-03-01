«Это неправильно»: Алексей Чумаков заговорил о домогательствах Меладзе к молодым певицам

Год назад в мире отечественного шоу-бизнеса произошел крупный скандал. Тогда Ани Лорак в публичном пространстве обвинила Константина Меладзе в домогательствах. По словам певицы, композитор требовал от нее не только деловых отношений. Не многие коллеги встали на защиту артистки, ее слова подтвердили лишь Полякова, Найник и Седокова. В основном все приняли сторону Меладзе и обрушили шквал критики на Лорак. Не стал исключением и Алексей Чумаков, который в новом интервью для Лауры Джугелии вновь прокомментировал скандальный случай.

По словам певца, он всегда защищал Константина в ситуации с харассментом. Возлюбленный Ковальчук убежден, что Меладзе написал слишком много красивой музыки и его талант не заслуживает никакого осквернения.

«Считаю, что это неправильно. Костя не этого заслуживает. Он слишком талантливый человек, чтобы тень бросать. Он создал столько красивой музыки, что уже ради этого не надо», — резюмировал Алексей.

Напомним, что уже долгое время Чумаков состоит в браке с Юлией Ковальчук. Их пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Но, несмотря на это, публика продолжает «приписывать» артистам развод. Совсем недавно пользователи Сети застали мужчину в объятиях незнакомки и устроили панику по этому случаю. Что именно произошло — читайте здесь.

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