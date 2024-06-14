«Ты посмотри сначала, чего она добилась»: продюсер раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Телеведущая Ольга Бузова несколько лет назад начала петь. Из-за этого звезду начали активно критиковать — ее упрекали в отсутствии вокальных данных. Но, несмотря на это, знаменитость продолжает выступать и имеет приличный фан-клуб. Хейтеры высмеивают и интеллектуальные способности знаменитости из-за ее некоторых высказываний. Продюсер Леонид Дзюник считает, что Бузова не смогла бы добиться успеха, будь она «дурой».
Дзюник отметил, что человеку с низкими интеллектуальными способностями было бы сложно достичь большого успеха. Помимо этого, Бузова играет в спектаклях и выступает на сцене. Продюсер уверен: она «берет» публику своей непосредственностью и харизмой.
«Ставят такое клеймо, называют человека „дураком“. Ты посмотри сначала, чего она добилась», — цитирует его Пятый канал.
Он пояснил, что телеведущая просто берет и делает «худо-бедно» свою работу.
Ранее Дмитрий Дибров признался, что над ним смеются друзья из-за шоу «Это нормально?», которое он ведет с Ольгой Бузовой. При этом, по его словам, телеведущей удалось всех перехитрить, несмотря на хейт ее интеллектуальных способностей.