«Ты посмотри сначала, чего она добилась»: продюсер раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой

Дзюник отметил, что человеку с низкими интеллектуальными способностями было бы сложно достичь большого успеха. Помимо этого, Бузова играет в спектаклях и выступает на сцене. Продюсер уверен: она «берет» публику своей непосредственностью и харизмой.

«Ставят такое клеймо, называют человека „дураком“. Ты посмотри сначала, чего она добилась», — цитирует его Пятый канал.

Он пояснил, что телеведущая просто берет и делает «худо-бедно» свою работу.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что над ним смеются друзья из-за шоу «Это нормально?», которое он ведет с Ольгой Бузовой. При этом, по его словам, телеведущей удалось всех перехитрить, несмотря на хейт ее интеллектуальных способностей.