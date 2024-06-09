«Дура дурой»: Дмитрий Дибров высказался об Ольге Бузовой

Дмитрий Дибров рассказал, что друзья смеются над ним из-за шоу с Ольгой Бузовой. Об этом он признался на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Телеведущий Дмитрий Дибров в апреле 2023 года покинул пост ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?». Несмотря на это, Дибров быстро нашел новую работу — сейчас он ведет шоу «Это нормально?» совместно с Ольгой Бузовой.

По словам телеведущего, некоторые знакомые смеются над ним из-за соведущей и формата шоу.

«Надо мной смеются мои друзья-интеллектуалы. Знаете что, 25 миллионов ее поклонников в социальной сети говорят мне вот о чем: дура дурой, а вас-то она перехитрила. Кто же из нас дурак? Она или вы?» — задался вопросом он.

Дибров добавил, что до новой работы не был знаком с Ольгой Бузовой. Он также заявил, что за время съемок певица научила его пользоваться соцсетями.

Ранее мы писали о том, что экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дибров пожалел Юлианну Караулову.