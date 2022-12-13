«Ты — отец ребенка»: Бородина заговорила о суде с Омаровым

Ксения Бородина и Курбан Омаров долгое время были в браке и казались довольно счастливыми. За время совместной жизни супруги даже успели стать родителями. Несмотря на это, паре не удалось спасти любовь. Теперь экс-возлюбленные постоянно выясняют отношения в публичном пространстве. Совсем недавно Ксения обвинила бывшего мужа в том, что он почти не помогает финансово в содержании дочки. На этот раз телеведущая и вовсе заговорила о судебном разбирательстве.

Выяснилось, что пока девушка не подавала в суд на алименты, но при этом Ксения призвала поклонниц не поступать так, как она. Бородина убеждена: мужчина должен нести ответственность за ребенка и участвовать в его воспитании. «Это их прямая обязанность. Если мужчина воспитывался в нормальной семье, где видел любовь и заботу, то ему будет все равно на то, чтобы отомстить бывшей. Ты — отец ребенка, и ты не можешь не видеть, не слышать его», — высказалась Ксения.

Также девушка добавила: если есть необходимость и бывший супруг уклоняется от выплат, то надо обязательно обращаться в суд. Тем не менее почему звезда сама так не поступила — об этом она не сообщила. Видимо, у Курбана остался последний шанс на то, чтобы решить вопрос мирным путем.

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