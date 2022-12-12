«Любовь ровесников не ищет»: Лера Кудрявцева ответила на нападки о неравном браке

Лера Кудрявцева является одной из немногих звёзд отечественного шоу-бизнеса, кто предпочитает делиться эксклюзивными подробностями о себе. 51-летнюю телеведущую не раз упрекали в неравном браке с молодым хоккеистом. В эфире передачи «Звёзды сошлись» знаменитость ответила всем критикам.

На протяжении 10 лет Кудрявцева постоянно слышит предупреждения о том, что ее избранник найдёт себе кого-то помоложе. Тем не менее, по словам Леры, с Игорем Макаровым у неё состоялся откровенный диалог ещё до свадьбы. Телеведущая задала возлюбленному провокационный вопрос о том, готов ли он к тому, что она начнёт стареть раньше? Ответ спортсмена не заставил усомниться в искренности его чувств: «Сказал, что любовь ровесников не ищет».

Несмотря на все слухи, пара уже долгое время живет в браке и воспитывает 4-летнюю дочь Марию. Своим примером супруги в очередной раз доказывают, что любви все возрасты покорны!

Ранее сообщалось о том, что очередная выходка Пригожина удивила даже Валерию. Подробности читайте в этой статье.