«Ты опять фигню выпустила?»: восьмилетний сын Ксении Собчак попросил ее показать новое видео

Восьмилетний сын Ксении Собчак упрекнул мать в съемке контента. Мальчик назвал новое видео журналистки фигней и попросил показать его.

Телеведущая опубликовала ролик с участием сына Платона в своем Telegram-канале Собчак. Сын знаменитости в очередной раз негативно высказался о ее публикациях в Сети.

Так, еще совсем недавно Платон заявил, что мама позорит его. Мальчику не понравилось, что журналистка скачала TikTok и начала постить туда свои домашние ролики.

В этот раз сын Ксении вновь остро отреагировал на съемку мамой видео. О каком конкретно материале идет речь, не известно.

«Ты опять фигню выпустила?» — возмутился Платон.

Причем Собчак абсолютно спокойно относится к критике наследника. Журналистка, судя по всему, видит в сыне себя и свой характер. Она сопроводила ролик лаконичным ответом на выпад мальчика, написав «мой», и поставила множество эмодзи с сердечками и смеющимися смайликами.

Ранее Максим Виторган, отец Платона, рассказал о ежедневной традиции с сыном. Оказалось, что актер любит каждый вечер перед сном созваниваться с наследником.