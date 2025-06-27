«Очень трогательно»: Виторган рассказал о ежедневной традиции с сыном от Собчак

Уехавший в Израиль актер Максим Виторган признался, что у него с сыном от Собчак появилась ежедневная традиция. Папа и сын любят созваниваться перед сном. Об этом мужчина рассказал в соцсетях.

Виторган уже более двух недель находится в Израиле, где живут его старшие дети — Полина и Даниил от брака с Викторией Верберг. В своем блоге он рассказал о первых впечатлениях от длительного пребывания в этой стране.

По словам артиста, он не помнит, когда еще так долго задерживался в этой стране. Он отметил, что дети стали совсем самостоятельным, у них есть свои планы, работа. Они говорят на иврите и чувствуют себя уверенно.

Несмотря на расстояние, актер поддерживает связь и с младшим сыном от Ксении Собчак:

«Младший, с которым у нас традиция каждый день перед сном созваниваться, очень трогательно каждый раз спрашивает, видел ли я сегодня Полину или Даню и просит их к телефону, если они рядом», — поделился Максим.

Не так давно у него произошел забавный случай с дочерью Полиной. Отец услышал, как девушка эмоционально спорила с парнем на иврите. В какой-то момент они громко рассмеялись, так как она перепутала слова.

«В запале несколько раз перепутала фонетически похожие слова: «реагировать» и… «вытираться. То есть она просила парня «вытираться по-человечески», – передал он.

Подводя итоги, Виторган философски заметил, что жизнь — она повсюду. И она прекрасна.

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