«Ты одна такая»: Таисия Повалий осыпала комплиментами Бузову после фестиваля в Витебске

Певица Таисия Повалий похвалила поющую телеведущую Ольгу Бузову после фестиваля в Витебске. За кулисами артистки обменялись комплиментами, сидя на ступеньках концертного зала.

Бузова поделилась видео, которое было сделано во время ее встречи с Таисией Повалий. 60-летняя певица призналась, что раньше не знала Ольгу, но после фестиваля «открыла» ее для себя. По мнению вокалистки, телеведущая – самородок, и она не похожа на других звезд на эстраде.

«Ты крутая. Таких как ты нет. Ты одна такая. Открыла для себя Олю Бузову. Суперзвезда!» - заявила Повалий.

Похвала старшей коллеги тронула Бузову. Она поблагодарила Таисию за добрые слова и отметила, что они многое для нее значат.

К слову, на протяжении всей карьеры Ольга Бузова сталкивается с критикой, однако она старается не обращать внимание на негатив. При этом многие знаменитости, которые работали с телеведущей, отмечают ее положительные качества. Так, о ней в положительном ключе высказываются Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие артисты.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что собирается родить в следующем году.