Ольга Бузова с округлившимся животом сообщила, что родит в следующем году

Певица Ольга Бузова появилась на концерте в Витебске с явно округлившимся животом. Неожиданно артистка заявила, что родит в следующем году.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Бузова вела концерт с белорусским певцом ТЕО в платье изумрудного цвета. Округлившийся живот артистка скрывала папкой ведущей.

Певица объяснила изменения в фигуре тем, что «драники дают о себе знать». Она призналась, что «еле влезла в корсет».

За кулисами Бузова удивила еще больше, заявив о планах родить в 2026 году.

«В следующем году я рожаю. У меня все идет поочередно», - произнесла исполнительница.

Ранее сообщалось, что она посетила репетицию в майке без нижнего белья.