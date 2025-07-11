Опубликовано 11 июля 2025, 15:501 мин.
Ольга Бузова с округлившимся животом сообщила, что родит в следующем году
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Певица Ольга Бузова появилась на концерте в Витебске с явно округлившимся животом. Неожиданно артистка заявила, что родит в следующем году.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Бузова вела концерт с белорусским певцом ТЕО в платье изумрудного цвета. Округлившийся живот артистка скрывала папкой ведущей.
Певица объяснила изменения в фигуре тем, что «драники дают о себе знать». Она призналась, что «еле влезла в корсет».
За кулисами Бузова удивила еще больше, заявив о планах родить в 2026 году.
«В следующем году я рожаю. У меня все идет поочередно», - произнесла исполнительница.
Ранее сообщалось, что она посетила репетицию в майке без нижнего белья.