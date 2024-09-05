«Ты очень очаровательная»: Клава Кока вступилась за девочку-квадробера после скандала с Mia Boyka

После скандала с девочкой-квадробершей на концерте Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) за школьницу вступились многие российские звезды. Певица Клава Кока даже пригласила восьмилетнюю Марьяну на свой концерт.

Артистку очень расстроила история, произошедшая в Надыме с девочкой. Исполнительница выяснила, что Марьяна любит ее творчество и предложила девочке приехать на концерт «станцевать, спеть и пообниматься», пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Помимо этого, певица рассказала, что общалась с мамой квадроберши и в ближайшее время девочка собирается приехать в столицу.

«Ты очень очаровательная. Ты прекрасна, милая, и всегда слушаешь свое сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать», — заявила Клава Кока.

Напомним, во время выступления певицы в Надыме на сцену вывели ребенка, который потерялся в толпе. На девочке была надета маска кошки. В какой-то момент Бойко приобняла ребенка и спросила, не занимается ли она квадробингом. Миа спросила, зачем ей нужно быть кошечкой. После этого звезда оказалась в центре скандала. Многие посчитали, что она высмеяла девочку на всю страну.

Ранее за девочку-квадробера также вступилась Ксения Собчак. Подробнее читайте здесь.