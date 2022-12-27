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17:05, 27 декабря 2022
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«Ты нормальный вообще?»: Басков в аэропорту сцепился с пианистом, который снял его на телефон

«Ты нормальный вообще?»: Басков в аэропорту сцепился с пианистом, который снял его на телефон

Фото: Kashaev Pavel/East News

Певец Николай Басков в аэропорту сцепился с композитором Игорем Крутым. Причиной стало то, что пианист снимал его приватный разговор.

Потасовка произошла в присутствии других исполнителей – Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Ирины Аллегровой. Басков заметил, что Крутой снимает его, и сказал: «Игорь, ну ты нормальный вообще человек?»

Пианист не реагировал на просьбы прекратить съемку. Тогда Басков попытался силой отобрать гаджет.

В итоге мужчины оказались на полу, а с телефоном что-то случилось. «Я тебе новый подарю», - пообещал певец Крутому.

Ранее Басков, который перенес операцию на ноге, признался в пугающей просьбе врача.

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