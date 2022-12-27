17:05, 27 декабря 2022
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«Ты нормальный вообще?»: Басков в аэропорту сцепился с пианистом, который снял его на телефон
Фото: Kashaev Pavel/East News
Певец Николай Басков в аэропорту сцепился с композитором Игорем Крутым. Причиной стало то, что пианист снимал его приватный разговор.
Потасовка произошла в присутствии других исполнителей – Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Ирины Аллегровой. Басков заметил, что Крутой снимает его, и сказал: «Игорь, ну ты нормальный вообще человек?»
Пианист не реагировал на просьбы прекратить съемку. Тогда Басков попытался силой отобрать гаджет.
В итоге мужчины оказались на полу, а с телефоном что-то случилось. «Я тебе новый подарю», - пообещал певец Крутому.
Ранее Басков, который перенес операцию на ноге, признался в пугающей просьбе врача.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:YouTube-шоу «Алена, блин!»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: