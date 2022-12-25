Распухший Басков едва стоит на ногах: о чем срочно попросил врач

Николай Басков переживает тяжелые времена, оказавшись под конец года на койке в больнице. Артисту делали операцию на ноге, после чего врач изъявил странную просьбу певцу.

Басков признался, что врач попросил его чаще смотреть в паспорт. Певец постоянно ведет себя так, будто ему все ещё 26. Неугомонность, вероятно, и стала причиной повреждения ноги.

На данный момент связки сшиты, боль почти прошла, а Басков снял лангетку. Правда пока что артист прихрамывает, придётся разработать колено.

Басков добавил, что за время болезни соскучился по зрителям. Новый год хочет проводить на работе, на сцене.