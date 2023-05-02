Отменившая концерт в Германии Кристина Орбакайте рассекретила свое местоположение

Если Алла Пугачева уже давно обозначила свою политическую позицию и улетела из России в Израиль, то ее дочь Кристина Орбакайте долгое время все еще пыталась сохранить карьеру на Родине и соблюдать нейтралитет. Хоть и не очень успешно, но она давала концерты в регионах и никак не комментировала высказывания и поведения звездной матери. Однако пару месяцев назад все кардинальным образом изменилось.

Сначала Орбакайте анонсировала, что собирается выступать в Европе, а затем ко дню рождения Примадонны выпустила песню «Алла будет петь». Трек вызвал неоднозначную реакцию у слушателей и определенно ничего не принес самой исполнительнице, так как даже не поднялся высоко в музыкальных чартах. Многие подозревают, что композицией Кристина хотела задобрить заграничную публику, но это у нее не получилось.

Недавно певица объявила, что ее запланированный на 9 мая концерт в Германии не состоится. Официальной причиной названо то, что некоторым членам ее команды не оформили визы. Однако есть еще одна версия, по которой Орбакайте просто не пустили. Но это все равно не заставило артистку остаться в России, и она покинула страну.

Как выяснилось, Кристина улетела в США, но билеты у нее были не в Майами, где проживает ее семья, а в Нью-Йорк. Она решила посетить там «модный Оскар» - ежегодный бал Института Костюма Met Gala, который в этом году был посвящен почившему Карлу Лагерфельду. Об этом Орбакайте сама сообщила в личном блоге.

Ранее отец Кристины Орбакайте отреагировал на выход ее песни, посвященной матери.