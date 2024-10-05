«Ты невероятная!»: муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев публично обратился к партнерше по сериалу

Актер Максим Матвеев публично обратился к партнерше по сериалу «Триггер» Сабине Ахмедовой. Муж Елизаветы Боярской отреагировал на новую фотосессию коллеги в соцсети, восхитившись ее внешностью.

19 сентября на «Кинопоиске» состоялась премьера третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Сабина Ахмедова, которая также снялась в картине, опубликовала в личном блоге цветные и черно-белые кадры из новой фотосессии.

«Для журнала VOICE к выходу 3-го сезона сериала „Триггер“ на „Кинопоиске“», — написала актриса, добавив ссылку на свое интервью.

Максим Матвеев отреагировал на новые снимки коллеги по сериалу, восхитившись ее внешностью.

«Сабина! Ты невероятная!!!» — написал в комментариях под публикацией артист.

Сабина Ахмедова не оставила без внимания слова партнера и ответила ему.

«Макс, дорогой, спасибо! Обнимаю», — обратилась к коллеге актриса.

В новом интервью The Voice Сабина Ахмедова рассказала о съемках сериала «Триггер» и поделилась впечатлениями от работы с Максимом Матвеевым. По словам актрисы, муж Елизаветы Боярской «очень легко и естественно» переходит к решению возникающих во время съемок проблем.

«Меня искренне восхищает то, что Максим всегда моментально включается в ситуацию и в кризисный момент не думает о проблеме, не транслирует недовольство, а сразу переходит к решению. И делает он это очень легко и естественно», — отметила Сабина Ахмедова.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев состоят в браке с 2010 года. Спустя два года после свадьбы у артистов родился сын Андрей, а в 2018 году — сын Григорий.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская заявила, что семья для нее важнее карьеры.