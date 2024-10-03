«Мой главный интерес в жизни»: Боярская рассказала, что для нее важнее — семья или карьера

Российская актриса Елизавета Боярская 14 лет назад вышла замуж за Максима Матвеева. У супругов появились на свет двух сыновей — Андрей и Григорий. В последнее время дочь Михаила Боярского мало снимается и редко выходит в свет. Звезда фильма «Адмиралъ» признается: семья для нее сейчас превыше всего.

Артистка стала гостем видеоподкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды» и впервые лишила поделиться мыслями о воспитании детей.

«Я сейчас пришла к тому, что моя семья — это самое важное для меня. Я вижу, как растут мои дети, я участвую в их делах в школе или кружках, в совместных походах в музеи и на экскурсии. Это мой главный интерес в жизни сейчас», — призналась знаменитость.

Боярская вспомнила, как еще пять лет назад она снималась в нескольких проектах, сдавала экзамены в Театральной академии, много репетировала. Актриса была настоящим трудоголиком. Но со временем этот пыл спал, и произошло очень серьезное переосмысление ценностей, говорит она.

В 2012 году, когда актрисе было 26 лет, у нее родился сын Андрей. Боярская считает, что они с супругом совершили много ошибок в его воспитании, которые осознали уже позднее. Но звезда старается работать над собой, чтобы избегать их в дальнейшем.

Недавно Елизавета Боярская осветлила пряди и сделала каре. Знаменитость также рассказала о спектакле, в котором сейчас играет.