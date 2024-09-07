«Ты немножко расползаешься»: Камила Валиева объяснила, что набрала вес из-за переходного возраста

Фигуристка Камила Валиева заявила об изменениях во внешности.

18-летняя фигуристка призналась, что в ее виде спорта спортсменки должны следить за своим весом. По словам Камилы, здоровое питание тут даже не помогает, так как иногда взвешивание показывало плюс 100-200 граммов. Тогда тренер интересовался, как это произошло. Затем приходилось работать над собой и постоянно держать себя в «каких-то ежовых рукавицах», чтобы получилось убрать лишние цифры с весов

Сейчас Валиева столкнулась с осуждающим мнением окружающих людей, утверждающих, что она сильно поправилась. Однако сама фигуристка связывает свои изменения во внешности с переходным возрастом и с тем, что она полностью перешла на правильное питание. Кроме того, что Камила теперь не отказывает в себе в мясе и сладком.

«Со временем, когда уже начинается переходный возраст и ты уже привык питаться не совсем здоровым образом, тебя немножечко... Во-первых, ты перестаешь так активно двигаться, ты немножко расползаешься. Самое правильное, наверное, это тарелка, когда у тебя там 50% — овощи, белок и углеводы...», — высказалась Камила в подкасте Forbes Education «GO учиться!».

Ранее мы писали о том, что Камила Валиева удивила подписчиков новым имиджем.