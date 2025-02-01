«Ты не справился»: Сергей Лазарев раскритиковал участника шоу «Один в один» за пародию на себя

Сергей Лазарев раскритиковал выступление Вячеслава Макарова на шоу перевоплощений «Один в один» на канале «Россия 1». В эфире нового выпуска проекта певец неоднозначно оценил пародию на себя, которую представил телеведущий.

31 января на канале «Россия 1» состоялась премьера третьего выпуска шестого сезона шоу перевоплощений «Один и один». Один из участников проекта Вячеслав Макаровы выступил с пародией на Сергея Лазарева. Оценивая номер телеведущего, артист отметил, что тот «пропускал слова» песни. Однако вместе с тем певец признался, что у него остались положительные эмоции от пародии на себя.

«Песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова. Просто не пел строчки, а я в этот момент еще на стену лез и переворачивался на „Евровидении“ (смеется). Если говорить серьезно, то мне было приятно. Что-то было похоже, что-то нет. Но ощущения крутые, спасибо тебе за них», — высказался Сергей Лазарев.

Особые эмоции вызвало у артиста и выступление Марии Зайцевой в образе певца Шуры. Сергей Лазарев обратил внимание на «страшный грим» и гримасы артистки, напугавшие его.

«Маша, это было так страшно, мы хотели вызвать батюшку. Шура — музыкальное явление, это было что-то невообразимое. Ты показала его начальный этап. Было здорово, но мне не хватило свободы», — заявил певец.

По итогам прошедших трех выпусков шоу «Один в один» в турнирной таблице, несмотря на неоднозначную оценку Сергея Лазарева, лидирует Вячеслав Макаров. Меньше всего баллов на данный момент у Родиона Газманова.

Ранее сообщалось о том, что актер Станислав Садальский резко высказался о новом сезоне шоу «Один в один». Артист назвал происходящее на проекте «лютым кринжем», а членов жюри — «кривляками-профессионалами».