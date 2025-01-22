«Намозоливший глаза»: Стаса Садальского тошнит от вида Николая Баскова

Актер Стас Садальский поделился впечатлениями от нового сезона шоу «Один в один» и дал жесткую оценку увиденному. Он отметил, что певец Николай Басков, выступающий в качестве ведущего, вызывает тошноту.

По словам Садальского, раньше в пятницу показывали «что-то интересное и захватывающе-музыкально», но сейчас «лютый кринж». Актер считает, что шоу распиарили как мировую премьеру, «а получился пшик».

Садальский раскритиковал судейство и назвал его «непонятным». Членов жюри артист счел «кривляками-профессионалами», но особенно досталось Баскову.

«На фоне сегодняшней ситуации в стране шоу выглядит неуместно, и как-то убого, намозоливший глаза Басков вызывает уже тошноту, кто же его танцует?!» - написал Садальский в своих соцсетях.

Ранее он отреагировал на скандал в «Ленкоме» и заявил, что директор театра Марк Варшавер далек от искусства.