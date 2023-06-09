«Ты не найдешь меня»: муж Анны Седоковой развлекается в стриптиз-клубе после ссоры с певицей
Фото: Starface.ru
В последнее время все внимание публики приковано к Анне Седоковой и ее супругу. Дело в том, что недавно они сильно поругались и в медийном пространстве обменялись встречными обвинениями. Ситуация настолько обострилась, что молодые люди отписались друг от друга в социальной сети. После этого начались разговоры о разводе пары. К слову, Седокова и ее избранник вновь подогрели эти слухи.
В личном блоге Анна сделала заявление о том, что у нее много ухажеров, вот почему в случае расставания со спортсменом она не будет в одиночестве. Узнав об этом, муж певицы написал под ее публикацией: «Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером».
После этого баскетболист показал на камеру пачку денег и отправился развлекаться в стриптиз-клуб. Мужчина без стеснения демонстрировал изображения, на которых он запечатлен в компании танцовщиц.
«Делаю что хочу», — заинтриговал супруг Анны.
К слову, сама исполнительница хита «Шантарам» никак не комментировала поведение спортсмена.
Ранее продюсер Валов высказался о браке Седоковой и заявил, что ей «можно посочувствовать». Высказывание эксперта читайте здесь.
Не менее интересна та история, в которой певица Слава назвала себя «настоящим русским человеком» в ответ на обвинения в алкоголизме.