«Надо избавляться от балласта»: влюбленной Седоковой открыли глаза на брак с молодым мужем

Анна Седокова является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Певица ведет активный диалог с публикой и всегда рада рассказать о новостях коллег и собственной деятельности. Однако больше всего пользователей Сети интересует ее брак с баскетболистом. Мужчина младше своей избранницы, но разница в возрасте не стала преградой для их отношений. Несмотря на это, публика постоянно приписывает паре развод и многочисленные измены со стороны мужчины. О браке Анны высказался и продюсер Александр Валов.

В беседе с «Экспресс газетой» Валов заявил: артистке «можно только посочувствовать». По мнению специалиста, Анна всю жизнь «пыталась достать козырную карту», и это касается не только работы, но и отношений с мужчинами. Однако, создав семью с баскетболистом, знаменитость допустила просчет, поскольку ее избранник — «обычный валет». Вот почему Александр заявил: певице стоит расстаться с супругом и заняться карьерой, пока такая возможность еще есть.

«Пока не поздно, надо избавляться от балласта, который связал ее по рукам и ногам. Женщины в шоу-бизнесе — быстропортящийся продукт, но у Анечки еще есть шансы подзаработать», — высказался продюсер.

Ранее 40-летняя Седокова заявила, что набрала вес из-за серьезной болезни. Высказывание Анны читайте в этой статье.