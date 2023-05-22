«Ты не хотел этого»: семья Дианы Гурцкой впервые высказалась о смерти ее мужа

Не так давно стало известно о смерти мужа Дианы Гурцкой. Петр Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет. Возлюбленный певицы возвращался из командировки в Москву, однако во время перелета ему стало плохо. Несмотря на усилия пилотов и медицинских сотрудников, спасти Петра так и не удалось. В личном блоге брат Дианы отреагировал на семейную трагедию.

По словам мужчины, смерть Кучеренко стала настоящим ударом для них. Роберт отметил, что Петр никогда не жаловался на здоровье и строил грандиозные планы на жизнь. Вот почему ему трудно смириться с этой потерей.

«Я не могу превратить в текст то, что творится со мной. Ты ушел от нас в мир иной. Я знаю, ты совсем этого не хотел. Ты вез мне подарок. У тебя не было в планах не возвращаться», — цитирует «7Дней.ru» Роберта.

По данным источника, муж Гурцкой будет похоронен 24 мая на Троекуровском кладбище.

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