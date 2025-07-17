«Ты не главный в телевизоре»: Кушанашвили высмеял Дюжева, вспомнив о скандале в аэропорту

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал актера Дмитрия Дюжева за скандал в аэропорту, который произошел еще в 2017 году. Он назвал звезду экранов «недоартистом» и подчеркнул — заслуг у него не так уж и много.

Несколько лет назад Дюжев повздорил с пассажирами самолета, которые отказались пропускать его на борт вне очереди, несмотря на наличие билета в бизнес-класс. Это возмутило актера и позже он заявлял, что делает все для зрителей, но при этом они не готовы уступать ему. В шоу «Цитаты» Отар Кушанашвили вспомнил об этом случае и «прошелся» по Дмитрию. По мнению журналиста, артист не должен был так себя вести.

«Артист, произносящий такие вещи, швыряющий их в упрек людям — это недоартист. Я думаю, что талантливый, когда-то молодой, а теперь уже солидных лет актер Дюжев показывает, что у него нет нутра, стержня», - заявил Отар.

Он также отметил, что артист – это обслуживающий персонал, а не элита, поэтому он не стоит выше зрителя. Кушанашвили считает, что именно публика определяет, кого сделать известным. И в один день это может быть Дюжев, а в другой – уже не он.

«Ты не главный в телевизоре. Люди выбирают: смотреть сегодня тебя или другого. Ты — один из миллионов», - поделился мнением Отар.

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