«Вызывает интерес у поклонниц со времен „Бригады“»: продюсер объяснил комический образ Дмитрия Дюжева

Продюсер Сергей Дворцов высказался о критике актера Дмитрия Дюжева в социальных сетях. В последнее время пользователи негативно отзываются о звезде «Бригады» из-за его странного поведения на публике. По мнению приятеля артиста, в том, что он перенес свой комический образ с экрана в реальную жизнь, нет ничего плохого, ведь так ему проще жить. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

В Интернете уже неоднократно появлялись видео с различных мероприятий, на которых Дмитрий гримасничал в разговоре с журналистами, необычно разговаривал и отпускал шутки. Из-за этого Дюжев сталкивается с хейтом, что Дворцов считает неправильным. Он заверил — актер хороший человек, а без чувства юмора жить в принципе сложно.

«Не так давно мы с Димой Дюжевым пересекались на одном из мероприятий. У него все прекрасно в карьере. Все, что касается комического амплуа… Знаете, наверное, ему так легче жить. В наше время без чувства юмора быть — это как-то не комильфо. Он человек хороший, добрый, открытый, шутливый и при этом глубокий. Поэтому он и вызывает интерес у своих поклонниц еще со времен „Бригады“», — заявил продюсер.

Сергей Дворцов отметил, что у Дюжева много работы, но также он успевает посещать светские мероприятия, сотрудничать с другими звездами. К слову, на данный момент в производстве находятся два проекта с участием Дмитрия — «Алдан» и «Романовы: преданность и предательство». А в 2023 году вышел сериал «Гудбай», в котором он сыграл бывшего президента США Джо Байдена.

«Он работает 24 на 7, снимается, ходит по мероприятиям, коллаборации делает. Мне кажется, сейчас то самое время, когда нужно сближаться с коллегами», — поделился Дворцов.

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