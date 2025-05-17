«Ты — моя жизнь. Я должен был умереть первым»: муж погибшей Елены Земляникиной-Крылатовой сделал признание

17 мая в Москве проходит церемония прощания с погибшей актрисой из фильма «Москва слезам не верит» Еленой Земляникиной-Крылатовой. Супруг сестры Александра Стриженова поделился воспоминаниями об актрисе и сделал неожиданное личное признание. Об этом сообщает StarHit.

Александр Крылатов рассказал, что они с женой общались в день трагедии, и ничто не предвещало беды. В тот день они как обычно перекрестили друг друга и попрощались. Как оказалось, это была из последняя встреча. Спустя какое-то время мужчине позвонили и сообщили о смерти артистки. Он признается: сначала он не мог поверить в случившееся.

«Через какое-то время она звонит, я беру трубку, а там мужской голос. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но, к сожалению…» — поделился Александр Крылатов.

Муж Елены Земляникиной-Крылатовой раскрыл: они с супругой еще при ее жизни «договорились», что он уйдет первым. По словам Александра Крылатова, он понимал, что не сможет жить без любимой. После случившегося мужчина верит: его жена всегда рядом.

«Между нами всегда была такая договоренность, что я должен умереть первым. Я говорю: „Ты без меня сможешь, я без тебя нет“. Настолько, что она у меня нигде не ищется… Мы вчера тут читали, я смотрю — на стуле Лена. Наважденье. С другой стороны — опять она. Сейчас сижу, и у меня мысль: „Она сейчас придет“», — признался супруг актрисы.

Уход жены стал для мужчины полной неожиданностью, у них было много планов, которым не было суждено сбыться.

«Лена, ты — моя жизнь. Не думал я, что все так оборвется. Думалось, как-нибудь мы поболеем, походим. Мы только переехали в другую квартиру, там парк хороший был…» — высказался муж Елены Земляникиной-Крылатовой.

Напомним, звезда советского кино погибла 14 мая: ее сбил мотоциклист на пешеходном переходе. Елене Земляникиной-Крылатовой было 66 лет.

Ранее актриса Екатерина Стриженова раскрыла подробности гибели Елены Земляникиной-Крылатовой: «Наша жизнь остановилась».