«Наша жизнь остановилась»: Екатерина Стриженова раскрыла подробности гибели золовки Елены Земляникиной

14 мая погибла 66-летняя дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, актриса Елена Земляникина-Крылатова: женщину сбил мотоцикл на пешеходном переходе. Екатерина Стриженова прокомментировала смерть золовки и рассказала о подробностях случившегося.

Ведущая программы «Доброе утро» рассказала, что старшая сестра ее мужа в роковой день спешила в институт к студентам, но так и не дошла до места назначения.

«Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека. У Лены любви хватало на всех. У неё получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти», - написала актриса в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором Елена поет вместе с мамой.

По словам Стриженовой, когда похоронили Любовь Васильевну, сестра супруга стала главным молитвенником за семью. Земляникина-Крылатова пела в церковном хоре, руководила детским театром, вела занятия у будущих педагогов и вырастила троих дочерей, которые подарили ей 12 внуков, добавила Екатерина.

Отпевание и прощание с артисткой состоится 17 мая в 11.00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Напомним, женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход. В этот момент по дороге следовали два мотоциклиста, один из которых объехал актрису, а второй сбил ее и упал сам. От сильного удара Земляникина отлетела в сторону и рухнула на проезжую часть.