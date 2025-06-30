«Ты моя настоящая. Я тебя люблю!»: Прохор Шаляпин эмоционально обратился к Анне Калашниковой

Певца Прохора Шаляпина и телеведущую Анну Калашникову в прошлом связывали романтические отношения. Громкий разрыв не помешал артистам продолжить дружить. Сейчас участник «Фабрики звезд» с теплом отзывается о бывшей возлюбленной и даже признается ей в чувствах.

41-летняя модель на фестивале «Мир глазами искусственного интеллекта» вспомнила недавний разговор с Шаляпиным, который сказал Анне, что из всех бывших хотел бы вернуться только к ней. По словам Калашниковой, она бы приняла его обратно и возобновить отношения, ведь у артиста также очень много квадратных метров.

Исполнитель расчувствовался, услышав слова Анны, и даже признался ей в любви.

«Почему бывшая?! Ты не моя бывшая, ты моя настоящая. Я тебя люблю! Она красота неописуемая», — приводит слова звезды StarHit.

В 2014 году Анна и Прохор объявили о романе. Намерения певца были настолько серьезными, что он сделал Калашниковой предложение. В эфире ТВ артисты не только рассказывали о подготовке к свадьбе, но и выясняли на детекторе лжи, от кого Калашникова родила сына. Спустя годы Анна жалеет об участии в скандальных проектах. По словам знаменитости, за свой «позор» она получила 50 тысяч рублей, а Шаляпин — миллион.

После расставания с Прохором Анна сумела обрести женское счастье. Так, артистка рассказала, что планирует сыграть свадьбу с новым избранником.