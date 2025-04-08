«Есть желание сделать свадьбу»: Анна Калашникова рассказала о свежем браке

Анна Калашникова рассказала, что планирует сыграть свадьбу с новым избранником. Об этом она призналась на YouTube-канале «ProПуск».

Певица Анна Калашникова еще год назад рассказывала, что вышла замуж. Она до сих пор хранит в тайне имя возлюбленного и не спешит делиться деталями личной жизни.

«В личной жизни я как раз-таки давно уже не люблю публичность, и, честно, никому не советую это оголять. К сожалению, мы видим очень громкие разводы, предательство сплошь и рядом. В прошлых отношениях было очень много негативного опыта», — рассказала она.

Знаменитость заявила, что хотела бы устроить пышное торжество, приуроченное к помолвке, но из-за больших трат на ипотеку это пока невозможно.

«Есть желание сделать какую-то красивую свадьбу. Но, может быть, в этом году я все-таки решусь на этот шаг, но пока немножко другие приоритеты», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Бондаренко, Калашникова, Турчин и другие звезды отпраздновали окончание съемок «Ревизоров».