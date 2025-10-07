«Ты моя любовь и моя радость!»: Алексей Воробьев опубликовал новые фото с женой Аидой Гарифуллиной

Певец Алексей Воробьев поделился новыми фотографиями с женой Аидой Гарифуллиной. На снимках артистка была в вечернем платье белого цвета, а ее супруг в черном смокинге.

О тайной свадьбе Воробьева общественность узнала в мае 2025 года. Первое время после появления новостей певец сохранял интригу и не давал комментарии, но затем перестал скрывать обручальное кольцо, а вскоре представил всем свою жену. Ею оказалась Аида Гарифуллина.

Теперь супруги не скрывают свое счастье от аудитории и часто делятся семейным контентом. Так, недавно Алексей опубликовал в личном блоге снимки с Аидой, сделанные во время их совместного выступления на сцене.

«Счастье — это обнимать тебя в лучах рассвета и держать тебя за руку в лучах софитов», - написал артист под фото.

Гарифуллина же не пропустила публикацию мужа и прокомментировала ее: «Ты моя любовь и моя радость!».

Ранее Алексей Воробьев высказался о браке с Аидой Гарифуллиной.