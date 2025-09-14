Стал подкаблучником? Алексей Воробьев высказался о браке с Аидой Гарифуллиной

Весной завидный холостяк Алексей Воробьев удивил новостью о женитьбе. Певец тайно вступил в брак с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Теперь супруги не скрываются — они часто выходят в свет вместе. Артист регулярно совершает романтические поступки по отношению к жене и признается, что ее желания для него закон.

Воробьев счастлив, что женился на Гарифуллиной. У певца складываются отличные отношения и с мамой певицы — он называет ее самым добрым и замечательным человеком.

После брака с Аидой Алексей автоматически стал отцом: у Гарифуллиной есть девятилетняя дочь Оливия, которую артист автоматически принял за свою.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» за время брака с оперной дивой понял, что готов для нее на все и даже стать подкаблучником. Желания супруги для Воробьева теперь закон.

«Я люблю свою жену безумно. Что любит моя жена — для меня критически важно. Это мой приоритет в жизни», — признался артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее Алексей Воробьев признался, что скрывал отношения с Гарифуллиной ради спокойствия и безопасности избранницы. Певец заверил, что очень хотел рассказать поклонникам о своем новом семейном положении, но, по его мнению, не все готовы порадоваться чужому счастью.