«Ты мне никогда не нравилась»: Алена Водонаева обратилась к Агате Муцениеце, борющейся за сына

Телеведущая Алена Водонаева высказалась о конфликте Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В своем Telegram-канале экс-участница реалити-шоу «Дом-2» публично поддержала актрису и предложила ей помощь в борьбе за сына.

Алена Водонаева выразила сожаление, что актеры не смогли решить проблему внутри семьи, не вынося все на публику. Несмотря на это, телеведущая решила поддержать Агату Муцениеце.

«Агата, держись, будь сильной, вода камень точит. Жаль, что у вас с экс-мужем не хватило мудрости достойно решить семейные вопросы, и не вывалить все это в публичный доступ таким образом, что мы все в курсе ваших разборок. Но что сделано, то сделано», — высказалась Алена Водонаева.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что никогда не испытывала симпатии к артистке, но пообещала помочь ей в борьбе за сына.

«Ты мне никогда особо не нравилась (не сомневаюсь, что я тебе тоже), но знай, что ты можешь рассчитывать на мою поддержку в этом вопросе. Информационную, моральную, женскую, так как ваша ситуация заходит уже слишком далеко. Подставляю плечо и точку опоры, как мать матери», — заявила телеведущая.

Напомним, конфликт экс-супругов накалился после того, как Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летней дочери Мии. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону актрисы, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене.

Ранее сообщалось о том, что Эвелина Бледанс вмешалась в конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Телеведущая заявила, что дети должны жить с мамой.