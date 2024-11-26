«Ты кто? Где ты был, пока я пахала?»: Виктория Боня рассказала о расставании с женатым возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня в начале этого года рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым, который младше нее на 13 лет. Долгое время модель не раскрывала причин разрыва с возлюбленным, но в беседе с Кристиной Егиазаровой для ее YouTube-канала рассказала, что на самом деле произошло между ними.

По словам знаменитости, молодой избранник постоянно ревновал и контролировал ее. Более того, Виктория Боня призналась, что Руслан Гасанов даже пытался ограничивать ее круг общения. Телеведущая считает, что бизнесмен не имел права ей все запрещать, поскольку его не было рядом с ней, когда она отдавала себя работе.

«Этот год начался с того, что я прекратила отношения, которые превратились в какую-то истеричность. „Где ты была?! Почему?! С кем?! Удали это, удали то“. Мужчина самоутверждался за счет меня? Да! Но кто ты в моей жизни? Ты где был, пока я работала, пахала? Чтобы мне рассказывать, с кем я должна общаться, какие фотографии размещать? Да, я верю, что он любил меня, и я любила его, но этот страх потерять вырос до таких масштабов! Он сам создал это все и потерял меня», — заявила Виктория Боня.

Модель отметила, что извлекла из этих отношений важный урок: она снова полюбила себя, осознав свою ценность. Виктория Боня добавила, что после расставания с бойфрендом она окружена вниманием со стороны мужчин, но вступать в новые отношения пока не планирует.

«В моем поле начали появляться мужчины, причем в таком количестве! Мужчины, которые ничего от меня не требуют, но хотят мне что-то давать. Они настолько проявляют свою щедрость. Я сказала себе, что готова к этому», — поделилась телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня раскрыла, с каким мужчиной готова построить семью.