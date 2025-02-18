«Ты красивый и умный, как твоя мама»: муж Татьяны Арнтгольц публично обратился к их сыну

Муж Татьяны Арнтгольц публично обратился к их общему сыну по особому поводу. В личном блоге Марк Богатырев поздравил Данилу с днем рождения и поделился редкими кадрами с ним.

18 февраля единственному сыну Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева исполнилось 4 года. В честь праздника актер опубликовал в соцсети редкие фото Данилы. Судя по кадрам, мальчик уже начал заниматься спортом — он играет в футбол и осваивает сноуборд. Супруг артистки трогательно обратился к ребенку в его день рождения.

«Дорогой мой сын, мой герой! Сегодня тебе исполнилось 4 года… Ты уже закладываешь ногу на ногу и скрещиваешь руки, когда смотришь мультики, как твой папа, когда смотрит кино… Ты красивый, обаятельный, умный, как твоя мама, которая млеет при любом твоем жесте… Пусть ангелы и Бог защищают тебя, а звезды указывают путь… Мама и папа тебя очень любят, и пусть эта любовь бережет твое сердце и приведет тебя к твоим мечтам!» — написал Марк Богатырев.

Напомним, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2018 году пара начала встречаться, а через два года поженилась. У артистов есть 4-летний сын Данила. Также у актрисы есть 15-летняя дочь Мария от брака с коллегой Иваном Жидковым. Знаменитости состояли в браке с 2008 по 2013 год, но смогли сохранить дружеские отношения после развода.

Ранее сообщалось о том, что Иван Жидков резко высказался о браке с Татьяной Арнтгольц.