«Ты кому отдала свою дочь?»: Виктория Боня раскрыла, что мать невесты Лепса была ее лучшей подругой

Блогер Виктория Боня после конфликта в 19-летней невестой Григория Лепса заявила, что мать Авроры Киба была ее лучшей подругой. Она отметила, что была удивлена, услышав оскорбления и обвинения в эскорте в свой адрес от молодой девушки.

«Ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд!» - возмутилась Боня в личном блоге.

Она также заверила, что понятия не имела о том, что Аврора Киба дочь ее давней подруги Татьяны, с которой их дороги когда-то разошлись без ссор и скандалов.

«Таня, ты кому отдала свою дочь? Мужику, который старше на полвека. И научи ее отвечать за свои слова», — обратилась Боня к матери Авроры.

Напомним, конфликт между Боней и Кибой произошел еще прошедшим летом. Виктория высказалась о финансовом положении 19-летней студентки и допустила, что роман с Лепсом нужен ей для того, чтобы поправить положение семьи. В ответ на это Аврора рассказала, что блогерше якобы платили за свидания с богатыми мужчинами около 3 тысяч евро.

Ранее Виктория Боня подала в суд на невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Телеведущая считает, что девушка оскорбила ее, поэтому требует от нее публичных извинений.