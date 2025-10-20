Виктория Боня подала в суд на невесту Лепса и потребовала публичных извинений

Блогерша Виктория Боня подала в суд на невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Телеведущая считает, что девушка оскорбила ее, поэтому требует от нее публичных извинений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Конфликт между Боней и Кибой произошел еще прошедшим летом. Виктория высказалась о финансовом положении 19-летней студентки и допустила, что роман с артистом нужен ей для того, чтобы поправить положение семьи. В ответ на это Аврора рассказала, что блогерше платят за свидания с богатыми мужчинами около 3 тысяч евро.

Вместо того, чтобы продолжить перепалку в Сети, Боня решила сразу обратиться в суд. В августе она подала иск о защите чести и достоинства. Адвокат телеведущей заявил, что она ждет от Авроры публичных извинений.

Напомним, что после заявлений Виктории Бони невеста Лепса опровергала финансовые проблемы в семье. По ее словам, она даже никогда не берет деньги у Григория, так как у них раздельные бюджеты.

