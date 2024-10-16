«Ты хорошо стреляешь»: жена Андрея Макаревича* заявила, что может взять в руки оружие

Жена Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) рассказала о готовности защищать семью с оружием в руках. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Андрей Макаревич*, который сейчас вместе с женой Эйнат Кляйн находится в Израиле, прокомментировал фейковые новости в отношении него. Так, он обратил внимание на заметку, в которой говорилось о том, что министр обороны Израиля якобы издал указ, согласно которому российские иноагенты обязаны служить в ЦАХАЛ.

«Говорить об этом всерьез — просто себя не уважать», — заявил Макаревич*.

Супруга музыканта напомнила ему, что он умеет обращаться с оружием.

«Ты, кстати, хорошо стреляешь. Я надеюсь, что мне никогда не придётся применять какое-либо оружие, чтобы защитить семью. Но если придется, значит придется. В армии я служила», — заявила Эйнат Кляйн.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* начал торговать вином.

*Признан иноагентом на территории РФ.